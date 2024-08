Consternación en la localidad toledana de Mocejón por el asesinato de Mateo, de 11 años, cuando jugaba al fútbol

La familia del menor no sospechaba quién ha podido cometer esta "atrocidad", pero los vecinos siempre pensaron que se trataba de alguien que conocía bien el pueblo, no un foráneo. "Decían que iba encapuchado", ha señalado a preguntas de los periodistas un primo del pequeño, quien ha agregado que Mocejón "es un pueblo tranquilo en el que estas cosas no han pasado nunca".