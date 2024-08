Mocejón, roto en la despedida de Mateo: "Toda España llora su muerte"

"Toda España comparte el dolor por la muerte de Mateo", ha señalado el sacerdote de la homilía ante los numerosos asistentes que han querido arropar a la familia. Y es el mensaje que debe quedar entre tanto llanto. Ese y el de una familia que pide "justicia pero no venganza". Pero Mocejón nunca volverá a ser el mismo, al menos en un tiempo. Hasta los pequeños tienen miedo .

Una muerte, ha dicho, "difícil de entender" porque "aunque la muerte en todo caso descoloca, en éste no hay palabras que describan el relato de dolor".

El autor del crimen, para más dolor, veraneaba en el pueblo. No se sabe si planificó el crimen en venganza por el trato recibido en ocasiones en el pueblo, algo de lo que se ha quejado amargamente su padre o si fue un brote en el que pensaba que vivía en una irrealidad. Nada de eso consuela ya la familia, que ha pedido que, una vez finalizado el funeral ha pedido a los medios que "nos dejen enterrarle en la más estricta intimidad y que no nos acompañen en el recorrido al Cementerio". No queremos que se recoja ese momento", han expresado en un comunicado.