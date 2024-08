Los investigadores revisan los videojuegos y lo que veía el joven detenido por el asesinato de Mateo

Tras haber confesado el crimen, el detenido ha dejado de colaborar con la investigación. Su padre cuenta cómo se encuentra el chico de 20 años. Ahora ya se ha desorientado totalmente de lo que ha pasado, ya no declara porque ya "en el calabozo está desorientado".

Este punto sería determinante no solo en la condena sino incluso "eximiéndole de los hechos". El padre ha dado otro dato clave: "Mi hijo no toma meditación ninguna". Este seguramente será uno de los aspectos a tener en cuenta. "El hecho de estar a no medicado en ese momento será importante.