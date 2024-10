Última hora | Muere el hermano de Paz Padilla: la humorista suspende un evento tras la fatal noticia

En el año 2021, Paz Padilla presentaba públicamente a su hermano durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne, momento en el que veíamos por primera vez en televisión a Luis. Allí, Paz Padilla se emocionaba hablando de su familia: "Mi familia es lo más bonito. Yo tengo 7 hermanos y para mí es mi gran tesoro. ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero".