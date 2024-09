Un perro se lanza al mar a perseguir a un tiburón en Denia: "¡Perrito, no!"

La anécdota no ha quedado ahí, ya que un perro se ha lanzado al agua para perseguirlo. El perro ha empezado a correr tras él en el agua, pero cuando se ha acercado, se ha arrepentido y ha vuelto a la orilla.

El tiburón no se ha percatado de su presencia y ha continuado su recorrido. En el vídeo se puede escuchar a unos niños gritando "perrito, no no", mientras la dueña se dirige al animal diciendo "ven aquí, ven aquí", cuando este se aleja del tiburón.