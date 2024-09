El TC ampara a una madre que no cumplió el régimen de visitas de su hija tras denunciar a su ex

El Tribunal Constitucional ( TC ) ha amparado a una madre a la que la Justicia le reprochó que no colaborara en el régimen de visitas impuesto con el divorcio a pesar de que había denunciado a su ex marido por violencia de género.

Según ha informado el TC, la mujer acudió a la corte de garantías por dos resoluciones, una de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y otra del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián , dictadas en relación con el cumplimiento del régimen de visitas establecido respecto de la hija común de la recurrente y su ex marido.

El Juzgado de Violencia entendió que, si bien el fallo de la sentencia de divorcio no imponía un deber personalísimo a la madre de llevar a la hija al Punto de Encuentro Familiar, sí le exigía una actitud de cooperación que no estaba ejerciendo por no adoptar la abuela una posición proactiva en favor de las visitas que la menor se negaba a realizar.