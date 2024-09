Miguel Ángel Flores, empresario del Madrid Arena, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida

Según refiere la sentencia, sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid condena tanto a Flores como a ese socio , identificado como Andrés C. G., por esos dos ilícitos cometidos entre 2011 y 2014, pero les absuelve del delito de estafa y de otros delitos societarios de los que estaban acusados.

La Fiscalía no consideró acreditada la autoría de ningún delito, –por las pruebas y los testimonios "contradictorios" expuestos–, y no pidió condena para ninguno de los dos acusados. Sin embargo, ahora los magistrados de la Audiencia sí consideran probado que Miguel Ángel Flores, que en la práctica siempre fue administrador de Canacur entre 2012 y 2018, el primer año "dispuso para fines propios de 440.000 euros que constaban como existentes en la contabilidad de Canacur, como efectivo en caja, y sin embargo no existían al haber dispuesto de los mismo en beneficio propio".