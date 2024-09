El rector de la Universidad de Salamanca denuncia recibir "acoso" y "múltiples amenazas" para forzar su dimisión

"Una vez más me veo en la obligación de defender no sólo mi honor personal sino también el prestigio de la Universidad de Salamanca y el de toda la comunidad universitaria", ha expresado Corchado, que ha asegurado que, coincidiendo con su candidatura a rector, ha sido "sometido a un acoso continuado y sistemático" y ha recibido "múltiples amenazas".

Preguntado al respecto, ha matizado que "están intentando involucrar a los políticos", pero que "esto es una cosa que no va a alcanzar ese nivel nunca", porque como rector está "al margen de todo eso". Corchado ha tenido además duras palabras sobre el Comité de Ética, del que ha dicho que "no tiene competencias para ejercer funciones inspectoras" y al que acusa de "no respetar las garantías procedimentales".