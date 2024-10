Jacobo Barchín, el guardia civil en silla de ruedas por un accidente, forzado al pase a retiro pese a querer reincorporarse

" No sé en qué se basan para proponer el pase a retiro cuando mi marido no lo quiere y ha demostrado que todavía tiene mucho que dar a la Guardia Civil. Además, cabe destacar que existen precedentes similares de personas con discapacidad sobrevenida trabajando para el Ministerio de Defensa, como la soldado Isabel Fernández, y para el Ministerio del interior, como el policía nacional Rafael Prieto, ¿Es que acaso mi marido es menos que ellos? ¿Esta legislación no existe para Jacobo?", subraya Raquel.

Jacobo, que cumple este mes de octubre nueve años como guardia civil desde su entrada , continúa con el proceso de rehabilitación en La Barraca d'Aigües Vives , donde reside desde hace meses. "Sigue caminando todos los días, ahora ha empezado a subir y bajar escaleras con sus órtesis", detalla Raquel, que sabe que afrontan un "proceso muy largo, pero poco a poco él sigue avanzando". El agente cuenta con el apoyo de sus compañeros y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Tiene claro que no quiere vivir de una pensión, y que quiere seguir desarrollando su trabajo, ese que tanto le apasiona, en un puesto adaptado a sus nuevas necesidades. No entiende por qué le fuerzan a irse, "es una persona con muchísimo que dar en la Guardia Civil".

"Jacobo no piensa en el dinero, piensa en el amor a su trabajo. Su plaza no se la regaló nadie. Nadie le dijo 'esto es para ti'. La peleó y la ganó. Y nadie tiene derecho a arrebatársela y menos de esta forma. A una persona que quedó el 25 en su promoción. Le han llamado inútil, que la palabra dice mucho. Y una persona inútil, que no vale, no se saca cursos de formación en una cama de hospital como ha hecho mi marido", sentencia Raquel. La pareja espera continuar con su lucha y que el agente desempeñe trabajos de administración o burocráticos dentro del Cuerpo.