Ordenan el ingreso en prisión de tres proxenetas de la red de empresarios pederastas de Murcia

Aunque la suma aritmética de las penas impuestas ascendía a 16 años de prisión en el caso de R.D.T. (por ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada) y de 12 años en el caso de N.C.P. y W.D.M. (por seis delitos), la Sala aplica previamente el límite del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave (en estos casos el triple de dos años) y declara extinguidas el resto de las penas de prisión impuestas.

Límite que no afecta a las penas de multa (4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente) y la medida de libertad vigilada por un tiempo total de cinco años, que los tres deberán cumplir íntegramente, además del pago de las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a un total de 17.000 euros (que N.C.P. y W.D.M. ya han satisfecho, quedando pendiente la mayor parte de los 8.000 euros que R.D.T. está obligada a pagar).

Ahora, el Tribunal les niega el beneficio de la suspensión de las penas de prisión que pedían sus defensas, al entender que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 80.3 del Código Penal para concederle la "suspensión excepcional".

En las resoluciones los magistrados, además de la gravedad de los hechos, destacan el número de víctimas afectadas por sus acciones, seis y ocho , de un total de once víctimas, lo que supone que eran las personas con mayor capacidad de decisión dentro de la organización.

Además, añaden "la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre algunas de las víctimas, como lo demuestra el contenido de las vistas reservadas que se llevaron a efecto con las mismas" y que no reproducen para respetar su intimidad.

Y, por último, señalan que los penados no han manifestado "ninguna circunstancia especialmente relevante que justifiquen la concesión del beneficio tan excepcional", concluyen.

Por otro lado, la Sección 3, de acuerdo con la petición realizada por sus defensas y a la que la Fiscalía sólo se opuso en un caso, ya suspendió la ejecución de las penas de prisión para el resto de los condenados cuya pena de prisión no superaba los dos años de prisión.

La Audiencia, de acuerdo con la legislación penal, concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de esas penas de prisión, al entender que en estos casos los penados cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 80.1 y 2 del Código Penal. Suspensión condicionada a que no vuelvan a delinquir en un plazo de uno o dos años, según los casos.

En su resolución, los magistrados subrayan que, si bien consideran que "los hechos son de gravedad", deben atender "a la pena definitivamente impuesta". Y en estos casos dicha pena no sólo no supera los dos años de prisión, sino que, en algunos casos, no supera el año de prisión y en otros ha quedado fijada en cinco meses de prisión.