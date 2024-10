La defensa de Óscar , "perpleja" tras su imputación en el crimen de Esther López: "No tiene argumentos ni base alguna"

Como ejemplo se destaca que "no se ha tenido en cuenta" el informe pericial que concluye "que el vehículo de Óscar no presenta daños compatibles con un atropello a 45 kilómetros por hora, que afirma también sin ningún género de dudas, que ese vehículo no ha atropellado a nadie", a lo que ha sumado, entre otros aspectos, que "se dice que Óscar y Esther están juntos por el posicionamiento de sus móviles, pero no se explica cómo estando juntos, las antenas que dan cobertura a sus móviles son diferentes".