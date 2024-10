Milagros entre la tragedia de la DANA: de los supervivientes de la residencia de Sedaví a los rescates que han salvado vidas

Desde Riola, las imágenes de uno de esos rescates in extremis que han servido para salvar a una familia conmueven en momentos en que se contiene la respiración a la hora de pensar en el balance de víctimas. Allí, fueron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante los que, con un helicóptero, lograron sacar con vida a una madre y a su bebé de tan solo un año.

También lo está el hijo de Loli , una madre que en La Mirada Crítica , programa de esta casa, expresaba instantes antes de localizarle su absoluta desolación al no saber nada de él.

“Estoy buscando a mi hijo. Se llama Daniel, es mi niño”, expresaba entre lágrimas, explicando que “estuvo llamando a los bomberos, a todo, pero decían que estaba todo cortado , que no podían pasar”.

Mostrando su angustia , su miedo y su temor ante la incertidumbre de no saber después nada de él, ni cómo estaba ni dónde se encontraba, clamaba ayuda, como múltiples afectados que, sobrecogidos por la fuerza de la DANA, quedaron a merced del temporal.

Afortunadamente, en su caso, Daniel apareció también sano y salvo . Se encontraba en el polígono donde trabajaba cuando quedó atrapado por las inundaciones y el incremento en el nivel del agua: "Logré subir el coche a una pequeña isleta y, junto a otras personas que estaban allí, usamos alicates para cortar vallas y despejar el camino para elevar los vehículos. No teníamos agua ni comida, nada hasta el día siguiente", ha contado en La Mirada Crítica.

"Sentía miedo y no sabía cómo íbamos a salir de esta situación. Estábamos en tierra, pero no teníamos agua ni comida, y luego se me acabó la batería del móvil", ha relatado, señalando que “a las 10 de la mañana” pudo volver a su empresa a “cargar el móvil y beber un poco de agua”.