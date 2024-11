Los drones de la UME, vitales para reconstruir o tirar abajo las infraestructuras de las zonas afectadas en la DANA de Valencia

Los drones de la UME sobrevuelan infraestructuras dañadas en la DANA de Valencia para analizarlas posteriormente en el centro de coordinación. De esta manera, comprueban si son peligrosas para acabar de derribarlas o no.

Entre las carreteras cortadas, las actuaciones "más prioritarias" en este momento está el acceso a la localidad de Torrent por la CV-33, según ha detallado la directora general de Infraestructuras, María José Martínez. En esta carretera se trabaja en un puente a la altura de Picanya que, aunque no ha quedado hundido, tiene zonas "muy afectadas", para lo que las labores se centran en la cimentación y en consolidar el terreno para poder reabrir la circulación en "condiciones de seguridad".

La primera fase pasa por reparar la estructura de la margen izquierda mediante la reparación y refuerzo del estribo para poder habilitar carriles para la circulación. No obstante, ha matizado que en este momento no pueden dar plazos. "Lo principal es dar servicio pero en condiciones de seguridad, no podemos arriesgar dos o tres días y caer en riesgo de un problema estructural", ha argumentado.