Las claves del caso Anabel Segura: 900 días de misterio, los audios de los criminales y un giro en la investigación

Este viernes, 22 de noviembre, Netflix estrena '900 días sin Anabel' , una serie documental que muestra en tres epiodios uno de los casos que más mella han hecho en la opinión pública de España. Hablamos de un crimen cometido por dos delincuentes inexpertos que no dudaron en secuestrar a la joven de La Moraleja, asesinarla a las pocas horas en Toledo y hacer creer que seguía viva durante más de dos años, de 1993 a 1995. De hecho, la esposa de uno de los responsables se hizo pasar por Anabel Segura y los criminales continuaron negociando su liberación a pesar de haberla matado, algo que no se supo hasta 29 meses depués .

Todo, para tratar de identificarles y esclarecer los hechos , porque desconocían si Anabel continuaba con vida o no. Una medida insólita de los agentes , pocas veces vista en nuestro país, que dio sus frutos con la detención y condena de los acusados y la localización del cuerpo de la víctima.

Anabel Segura Folles , una estudiante de empresariales de 22 años, de origen español y alemán, salió a correr el 12 de abril de 1993, un día festivo, por los alrededores de su casa en la urbanización Intergolf de La Moraleja, en Alcobendas (Comunidad de Madrid). El footing era algo que practicaba a diario. Sin embargo, en aquel trayecto se topó con Emilio Muñoz G. , transportista en paro de 38 años, casado y con cuatro hijos, y su amigo Cándido Ortiz A., 'Candi' , un fontanero de 35 años también casado y con dos hijos, que habían acordado realizar un secuestro aleatorio para exigir un rescate, coger el dinero y liberar a la víctima. Estos varones no tenían antecedentes, pero forzaron a la joven a subir a una furgoneta blanca y se marcharon del lugar, donde quedó tirada en el suelo la chaqueta de la chica y el walkman que siempre llevaba consigo.

Una vez raptada, el mismo 12 de abril, Anabel le dijo a sus secuestradores que sus padres tenían dinero, pero que no estaban en Madrid. Emilio Muñoz y Cándido Ortiz comenzaron a deambular por varias carreteras de Madrid, Ávila y Toledo y, presos del nerviosismo, fueron a esconderse por la noche a una fábrica de cerámica abandonada de Numancia de la Sagra. Allí, Anabel trató de escaparse, pero Emilio Muñoz , después de que la interceptaran y la ataran de pies y manos, la quitó la vida asfixiándola . Arrojaron el cadáver a una fosa del edificio en ruinas y volvieron a sus respectivas casas sin ningún tipo de escrúpulo o señal de arrepentimiento. Además, dos días después, el 14 de abril, habiendo sido asesinada ya la joven, llamaron a su familia y exigieron una cifra importante de dinero por su rescate.

Se produjeron hasta 14 llamadas telefónicas entre los extorsionadores y las autoridades, desde 1993 hasta 1995, en las que fueron incrementando las cantidades exigidas por el rescate hasta los 150 millones de pesetas (900.000 euros). Pero ellos, que exigían que no hubiera presencia policial en la liberación, no se presentaban, a pesar de que los seres queridos de la joven sí. Hubo dos intentos de pago en Guadalajara y Tarancón, en Cuenca, y ninguno se efectuó. Además, cinco meses después del secuestro, los familiares de Anabel Segura, ante la falta de noticias, pidieron pruebas de que seguía viva. Entonces, se recibió una grabación en la que se escuchaba a una mujer. Pero no era Anabel. Era Felisa García, la esposa de Emilio Muñoz, que se hizo pasar por ella. Esta grabación se emitió en televisión en 1994 y 1995 y la policía hizo también públicos otros audios para tratar de identificar a los delincuentes.