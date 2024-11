Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dona 1.094 millones de euros a cuatro fundaciones

De esta forma, el magnate ha adjudicado 1,5 millones de títulos a The Susan Thompson Buffett Foundation y 300.000 para cada una de las otras entidades; The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation. Estas cantidades equivaldrían a 715,5 millones de dólares (683,6 millones de euros) y 143,1 millones de dólares (136,7 millones de euros), respectivamente.