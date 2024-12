"Yo soy consciente de que estoy en la última etapa de mi vida y que la muerte está a la vuelta de la esquina. Pero eso no me tiene que amedrentar. Al revés, tiene que ayudarme a prepararme", comenta.

"Las personas mayores tenemos que tener muchos amigos para cambiar impresiones. Y también ser amigos de quienes piensan diferente, porque no hay nada más interesante que cambiar impresiones con alguien que no piensa como tú", señala.

"Cuál es mi sorpresa cuando me dijo que me cambiara de camisa y de pendientes. Yo lo hice sin saber lo que estaba pasando y resulta que luego subió a internet lo que grabó. Así empezó todo", recuerda.

"Muchos viejos de mi edad no tienen ganas de nada y parece que se las estoy contagiando, porque es preciosa la cantidad de mensajes que me mandan de todas partes. Ayer una señora de Boston que decía que ha conseguido el libro y también recibo llamadas de muchísimas partes del mundo. Me hace mucha ilusión porque me dicen que mis consejos les sirven", concluye emocionada.