Estos empleados cuentan con preparación específica. “Hacen su parte teórica, porque ellos tienen que hacer un examen”, cuenta Caballero, indicando que “hay y ciertas partes en el avión en la cual no puede caer el fluido”. “ No puede interferir en los motores . Tampoco en la ventanilla de los pilotos”, explica.

El deshielo de las alas es de suma importancia: “Si las alas no están limpias y tienen contaminante, el flujo del aire no se va a pegar en las alas del avión. Entonces, puede tambalearse o incluso caerse si no se hace un buen deshielo”, precisa Jaime Caballero.