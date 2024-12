Este año cierra con un balance trágico en la ruta migratoria de las Islas Canarias . Más de 44.000 personas han llegado al archipiélago y se estima que 5.000 podrían haber muerto en el camino. Cifras de récord y de hacinamiento en muchos centros de las islas, mientras los políticos discuten para evitar una redistribución de los menores no acompañados que llegan en pateras . Una información del periodista Romen García.

El tránsito de personas es bastante activo, sobre todo en la isla del hierro y Lanzarote . De los más de 44.000 supervivientes, casi la mitad ha llegado a la isla del hierro tras una dura travesía ", asegura el portavoz de Cruz Roja en Canarias, José Antonio rodríguez Verona. "Estamos hablando de una navegación de más de nueve días normalmente, si todo va bien!, añade. Pero no siempre es así. La ruta migratoria se ha agudizado sobre todo en letalidad, la mortalidad es brutal: es de las rutas más peligrosas del mundo.

En los ocho primeros meses del año, cerca de 1.000 personas habrían naufragado en aguas del archipiélago. "Nunca sabremos las personas que han quedado en el camino. Algunas organizaciones cifran en más de 5.000 este 2024, un balance trágico y desgarrador que no debería normalizarse", dice el representante de la ONG.

"La tarjeta de nacimiento lo dice: que yo soy menor", dice un adolescente a nuestro reportero, al tiempo que pide que se solucione su situación. Pero él no es el único y los recursos no alcanzan para todos con más de 5.000 menores tutelados en Canarias la solución no llega.