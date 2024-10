Pedro Sánchez critica las "ineficaces e inmorales" propuestas migratorias del PP y acusa a Vox de "deshumanizar" migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha criticado las " ineficaces e inmorales" propuestas migratorias del PP, que ha dicho que "no funcionan" y ha acusado a Vox de "deshumanizar" a los migrantes.

"Medidas todas ellas que, además de no funcionar, porque no funcionan, no pueden implementarse porque son contrarias a la ley europea, al derecho internacional humanitario, a los valores de la Constitución española, a los principios también que definen a la sociedad española", ha asegurado Sánchez en el Congreso, donde ha comparecido para abordar la crisis migratoria. Además, ha acusado al PP de "replicar discursos de fuera" y de defender "una política migratoria ineficaz e inmoral".