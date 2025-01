La inspección realizada este jueves por efectivos de la Policía Nacional en una iglesia evangélica de Miranda de Ebro (Burgos) no ha permitido hallar los restos de Marisa Villaquirán , la mujer desaparecida en diciembre de 2004, por lo que la actuación queda ahora en manos de lo que determinen los investigadores y el juzgado. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a ' EFE ' que las tareas de búsqueda en el interior del edificio ubicado en la calle Las Escuelas , que arrancaron a las 07:00 horas de la mañana, han resultado negativas, así que serán los agentes policiales encargados del caso y el juzgado los que determinen "la posibilidad de futuras diligencias".

La orden judicial en la que se sustenta la investigación actual cubría el registro de la iglesia durante este jueves, si bien desde el principio no se ha descartado que las labores pudieran continuar el viernes , dependiendo de la evolución del caso. El operativo policial, liderado por la Comisaría de Policía Científica y Policía Judicial de Madrid, y en el que también ha participado la unidad canina, se ha activado este jueves tras reabrirse la investigación policial al contar con nuevas pruebas, nuevos indicios "razonables y creíbles" , que apuntaban a que el cuerpo de la mujer podía estar oculto en el templo .

La iglesia evangélica en la que se han estado realizando los registros considera una "vergüenza" lo que ha ocurrido , y este jueves ha insistido en que se trataba de un "ataque" y que los policías "no iban a encontrar nada" , igual que no lo encontraron hace dos décadas, cuando ya se registraron las obras que se estaban acometiendo en el recinto religioso.

En declaraciones a los medios, el pastor Lisardo explicaba que los agentes acudieron a su domicilio a las 07:00 horas de la mañana para pedirle que abriera la puerta del templo: "He abierto la puerta. Y les he dicho, ya pueden mirar. No han encontrado nada y nada van a encontrar", ha asegurado, confiando en que cuando todo acabe se reparen los daños.