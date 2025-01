¿Cómo evitar que te abran la maleta con un lápiz?

Cuando viajamos, todos conocemos muy bien la importancia de no perder de vista nuestro equipaje. Sabemos que hemos de llevarlo siempre con nosotros y estar bastante pendientes de él, sobre todo, en aquellos sitios donde haya mucha gente yendo y viniendo. Pero, si que se pueden dar ocasiones donde sea imposible que podamos tener un control sobre nuestro equipaje .

Solo hay que tener un lápiz con una punta afilada o un boli, presionar entre los dientes de la cremallera y deslizar abriendo un hueco. De esta manera, la maleta queda completamente desprotegida y se puede introducir la mano para coger cualquier objeto que contenga. El problema es que, deslizando de nuevo las cremalleras, la maleta queda como nueva . Sin rastro alguno de que alguien ha intentado manipularla y el viajero puede que no se de cuenta de que le falta alguna pertenencia hasta que haya llegado a su destino y sea tarde.

Pero, para este tan ocurrente truco hay una solución para la que se necesita algo tan sencillo como una brida . Esta brida lo que va a hacer es sujetar ambos cierres de la cremallera y fijarlos en el asa. De esta manera no se van a poder mover para que no quede evidencia de que dicha maleta ha sido manipulada.

También sirve anclar el candado de la cremallera a una zona fija de la maleta , de manera que no se pueda mover. Muchas maletas ya vienen con este tipo de cierre para evitar este riesgo.

En el video sostienen que los ladrones de maletas lo que buscan es no dejar evidencia alguna de su acción, por eso, si ven que hay una maleta con este método de seguridad en el que no pueden deslizar la cremallera para borrar sus huellas no la van a tocar.