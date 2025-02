Delia y José , son dos personas a las que beneficiará este nuevo paso. Ellos tienen 87 y 92 años y viven solos en su casa de Cuntis, en Pontevedra . Son personas dependientes, que ya no pueden hacer vida solos, pero que solo cuentan con la ayuda de sus vecinos como Rosa, una mujer que les hace la compra, y la de uno de sus hijos: "Es el que nos lleva al médico, pero tiene su familia y no puede estar aquí continuamente ", comenta Delia.

El verano pasado pidieron la ayuda a la dependencia y después de haber estado esperando seis meses , se llevaron una sorpresa en el momento de la valoración: "Vinieron el 23 de diciembre a valorarme a mí. A él no porque dice que no traía la documentación ", añade. La tramitación de rosa tardaría otros cuatro meses en llevarse a cabo, según la afirmaron. La mala noticia se la llevó José, que al no valorarlo, tendría que esperar mucho más de cuatro meses.

Un tiempo del que no disponen, porque la vejez no para para ellos: "Hay que ducharlo, hay que vestirlo, hay que hacerle de todo y está desorientado, la cabeza no funciona". Como ellos, hay 270.325 personas en las listas de espera con una demora de casi un año de media. Aunque en algunas comunidades esa lista de espera ya supera los dos años. Este es el tiempo que lleva esperando Asunción, en Sevilla: "Necesito ayuda porque ya mi cabeza no me funciona tan bien como antes. Pierdo la estabilidad, tengo varias enfermedades".