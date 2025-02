No quieren poner etiquetas a su amor. "Con los años ha ido fluyendo y transformándose en una pareja estable, duradera, comprometida y cuidadosa. No hay más secreto que hacer un esfuerzo importante cada día. No somos iguales, ni siquiera dos medias naranjas que se necesitan para completarse. Cada uno desde sus gustos, aficiones o maneras de pensar, pero con un espacio común donde compartimos valores, interese comunes, intimidad y una misma dirección vital. No opinamos igual, no siempre queremos las mismas cosas, pero nos respetamos y hay un sentimiento profundo que está por encima de todo".