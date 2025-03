Borja Vilaseca, gurú de la felicidad: "El Ozempic ha venido a complementar al Prozac"

Antes de avanzar en nuestra conversación, nos avisa: "Ahora mismo -aquí y ahora- ya eres feliz. El problema es que vives de tal modo que te causas desdicha a ti mismo, obstruyendo tu mente con todo tipo de deseos, apegos, expectativas, limitaciones y perturbaciones. Deja de hacerte infeliz y la felicidad brotará desde dentro de forma natural, sin esfuerzo. Simplemente ponle intención y desapégate del resultado". Lo dicho: una colleja existencial en toda regla, y nos tememos que no será la única.

El Ozempic no ha sustituido al Prozac, porque este último es un antidepresivo. Ozempic está indicado para la ansiedad relacionada con la gula de comer y para perder peso. En esta sociedad de drogadictos en la que vivimos, ha venido a complementar el Prozac. Las personas lo usan en lugar de cuidar su físico, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable. Como siempre, en esta sociedad nos venden más pastillitas para conseguir objetivos sin esfuerzo. Es un cambio coyuntural, no estructural, porque lo realmente importante es el cuidado de tu alimentación y de tu cuerpo.

La felicidad se ha convertido en hedonismo. Es decir, en una búsqueda de dopamina y de placer impulsivo, cortoplacista, a golpe de clic, compra impulsiva y azúcares refinados… Todo es ya, ya… Todo con tal de no sentir dolor. El placer a corto plazo te vuelve adicto, te lleva al dolor. Si te trabajas a ti mismo, la felicidad llega a medio plazo, pero es de la buena, la que viene de dentro.

El concepto de felicidad viene de felicitas, que es el estado de satisfacción interno que experimenta el ser humano cuando está conectado consigo mismo, con el ser, con su esencia, cuando está presente, cuando vive en el aquí y en el ahora. Cuando su mente, su cuerpo, su sistema nervioso y su espíritu están armonizados. Todo esto te lo da el autoconocimiento. La felicidad es un estado del ser, un estado de la naturaleza. Igual que no tienes que hacer nada para ver, solo tienes que quitar las obstrucciones de la vista, no tienes que hacer nada para ser feliz. Solo quitar las obstrucciones de la mente. Lo que te queda es la felicidad.

¿Su incesante búsqueda no provoca desasosiego?

La felicidad la identificas cuando realmente sientes que no quieres estar en ningún otro lugar ni necesitas nada más que lo que está ocurriendo. No necesitas, ni esperas, ni deseas nada de lo de fuera porque ya te sientes bien contigo mismo. Disfrutas de todo lo que puede acontecer fuera de ti, pero no desde la carencia ni desde el vacío para llenar o tapar algo, sino que lo disfrutas desde tu bienestar interno.