Las amenazas entre 'Los Bustamante' y 'Los Justitos' continúan tras el entierro

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Carmen, la madre de José Luís, el fallecido en la familia de 'Los Justitos'

Tía de la víctima en la guerra de clanes de Rota: "Nos juraron que le íbamos a sacar en una caja de pino"

Tras el entierro de José Luis, victima en el tiroteo de los clanes 'Los Bustamante' y los 'Justitos', las amenazas entre ambas familias continúan. Este martes 25 de marzo, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Carmen, la madre de José Luis y con Yolanda, su tía, que explicaban sus palabras tras el entierro.

Carmen comenzaba aclarando las palabras de su hija a la prensa después del entierro: "Lo primero es que mi hija estaba nerviosa ayer, quiso decir que ellos se habían tomado la justicia por su mano y que habían matado a su hermano, porque no viene de ahora, esto es de hace 20 años".

La familia de 'Los Justitos' sigue pidiendo justicia para José Luis. Carmen explicaba: "Quiero que encierren en cadena perpetua a todos los que han matado a mi hijo, que mi hijo estaba solo con su hermano y me lo han matado, le han quitado la vida. Mi hijo tenía 25 años, y quiero justicia, quiero que 'Los Bustamante' se marchen de aquí, de todos los pueblos. Se escaparon y no los pudieron coger, la policía los tiene miedo, ellos están acostumbrados a las pistolas".

Carmen comentaba que el problema no es solo con ellos: "Estábamos en Rota y nos pegaron, por eso nos vinimos a Jerez para vivir. La culpa es de todos 'Los Bustamante' que están acostumbrados, tienen el pueblo de Rota amargado, no es solo con nosotros, es con mucha gente, con muchos gitanos de todos los sitios".

Durante la entrevista, la madre de José Luís se dirigía directamente a la familia de 'Los Bustamante': "Son malos y no tienen corazón porque han matado a mi hijo. Ustedes son gitanos, y tienen muertos, sabéis lo que duele eso, ¿por qué me lo habéis matado? le hubierais dado una paliza como la otra vez. Encarni y Yuri, vinisteis a mi casa queriendo matar a mi hijo encañonado, tengo las capturas de lo que le mandasteis a mi hijo, que me habéis metido a mi hijo en una caja de pino. Encarni, ¿tienes hijos tú? haber si en un accidente o algo se te mueren".

Después de asesinar al hijo de Carmen, la familia Bustamante seguiría con sus amenazas: "Pepino, que eres muy viejo, ¿para que mandas a los niños? ¿Cuántos nietos tienes tú? Que malo que nos conocemos de toda la vida y no os valió con que me viniera a Jerez. Encarni y Yuri vienen a encañonar al otro hijo que me queda, también lo quieren matar", apuntaba Carmen.

Carmen asegura que toda la familia estaba en el tiroteo

La policía busca todavía a los implicados en el tiroteo: "Estaban todos, con pistolas y escopetas, porque nos mandaron las fotos. Mi niño tuvo que salir y esconderse. Hasta las mujeres, ¿eso es justo? Le digo al juez y al alcalde que por favor los destierren de la provincia de Cádiz, y les digo a los gitanos que nos apoyen", apuntaba Carmen.