El nuevo impuesto a vapeadores establece un gravamen específico sobre los líquidos para vapeo, bases y nicokits, hasta ahora exentos. El impuesto grava los líquidos para cigarrillos electrónicos, tengan o no nicotina y sean para aparatos desechables o no, las bolsas de nicotina y otros productos de nicotina distintos de los tradicionales del tabaco, como chicles, inhaladores, pastillas o parches cutáneos, siempre y cuando no tengan la consideración de medicamentos.