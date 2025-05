Una semana antes del apagón se habrían percibido tensiones en el sistema eléctrico

La operadora Red Eléctrica niega esas tensiones previas. Su presidenta, Beatriz Corredor, aseguró este miércoles en una entrevista con Carlos Franganillo que la anomalía no se produjo hasta las 12:33: "El sistema no tuvo movimientos incontrolados. No tenía ningún parámetro distinto y por tanto hay que saber porqué se comportó de manera diferente en condiciones habituales", aseguraba. "Lo que sí hemos detectado es que hubo un déficit de generación a las 12:33, en un segundo y medio se recuperó el sistema en los parámetros habituales y en los siguientes tres segundos y medio se repitió, de tal calibre que el sistema no fue capaz de equilibrar la generación y la demanda en ese momento", explicaba.