Carlos Franganillo entrevista en 'Informativos Telecinco' a Beatriz Corredor , presidenta de Red Eléctrica , para conocer todos los detalles del apagón que afectó a millones de españoles durante varias horas. En estos momento el Gobierno está investigando las causas, incluso han solicitado la 'caja negra' y no se descarta un ataque informático a instalaciones ajenas a REE.

Por su parte, la la directora de Red Eléctrica niega que el apagón estuviera motivado por un fallo de cálculo de Red Eléctrica. " El operador de sistema funcionó correctamente y nuestra red de muy alta tensión también. Si comparamos el sistema eléctrico con un cuerpo humano, nosotros seríamos el cerebro y la columna vertebral. El corazón de este sistema son los generadores de electricidad, nosotros no generamos energía", señala Corredor.

La directora señala que Red Eléctrica interviene en el equilibrio entre demanda y oferta y en garantizar que se mantenga. "No decidimos el mix energético. No decidimos qué tecnologías están en cada segundo generando electricidad. El mix energético que había el lunes es muy habitual", subraya Corredor.

En ese sentido, la directora menciona el papel de las renovables . "Hoy mismo hemos tenido algunos momentos en que la energía renovable ha cubierto hasta el 80% de la demanda. Hemos operado el sistema en situación de baja demanda y altas renovables con muchísima frecuencia. Por tanto, el sistema no tenía ningún parámetro distinto y, por tanto, hay que saber, hay que investigar por qué se comportó de manera diferente en unas condiciones que son habituales", recalca.

Además, la directora sostiene que Red Eléctrica no define el mix energético . "Viene del mercado. Son las compañías eléctricas generadoras las que ofertan al mercado la tecnología que en cada momento consideran más adecuada para sus intereses, y nosotros recibimos ese programa de energía y lo hacemos compatible con la demanda. Por tanto, nosotros no decidimos qué tipo de generación hay en el sistema", destaca.

En caso de un desequilibrio en el sistema, Red Eléctrica sí que ha de intervenir. "Nosotros tenemos la capacidad de exigirle a los generadores que le ofrezcan al operador toda la energía necesaria para cubrir la demanda. Pero evidentemente esos parámetros no se deciden por el operador porque no tiene capacidad de generación. Por tanto, que haya renovables en el sistema eléctrico no depende del operador, depende de la oferta", subraya.