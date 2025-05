Los padres de la casa de los horrores de Oviedo pasan juntos sus días en la cárcel y no se relacionan con casi nadie. La justicia decretó prisión para ellos. Mientras, sus tres hijos, de entre ocho y 10 años, están bajo tutela de los servicios sociales.

Instituciones penitenciarias no ha considerado que necesiten el protocolo para evitar suicidios.

La Unidad Terapeútica es mixta. Aunque la pareja tiene actividades distintas -con psicólogos, personal de la cárcel, presos de acompañamiento, etc – siempre que pueden están juntos. Pasan, al menos cuatro horas juntos por la mañana y otras cuatro por la tarde, en la comida, el patio… cuenta una fuente de prisiones al diario La Nueva España. No pueden dormir juntos pero "pasan muchas horas juntos, no se separan".