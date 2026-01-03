El presidente de Estados Unidos ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela

EEUU ataca Venezuela | Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha sacado del país

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Un ataque a gran escala contra Venezuela

A través de su red social, Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

PUEDE INTERESARTE Donald Trump confirma un ataque de EEUU a un puerto en Venezuela

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Venezuela desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos aborda el petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ataque contra el complejo militar de Fuerte Tiuna

Horas antes de este anuncio, Estados Unidos ha desencadenado una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.