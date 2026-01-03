Sumar condena "sin paliativos" la agresión de Trump contra Venezuela y los tacha de "acto de piratería imperialista"

Elena González 03 ENE 2026 - 09:40h.

Maduro repudia el ataque de Estados Unidos y pide auxilio a la comunidad internacional

Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y a su mujer

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela. Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Se desborda la tensión diplomática y militar de los últimos meses

Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano.