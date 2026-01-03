Sumar condena "sin paliativos" la agresión de Trump contra Venezuela y los tacha de "acto de piratería imperialista"

EEUU ataca Venezuela | Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha sacado del país
El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela. Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.
Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano.
Sumar ha condenado "sin paliativos" los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, que considera que han venido precedidos de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas.
El partido ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela", algo que, según ha subrayado, "desestabilizaría a toda América Latina", según ha informado Sumar.
Todo el personal de la embajada española en Venezuela se encuentra bien, según Exteriores
Colombia activa el plan de emergencia fronterizo tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela
"De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes", ha anunciado el presidente Petro en su cuenta de X.
"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", ha informado el gobierno venezolano.
"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales", denuncia el gobierno venezolano. Ante lo ocurrido, el régimen ha ordenado "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".
Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también objetivo de Estados Unidos, quien ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.
"En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".
En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.
