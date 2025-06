Figueruelas, en Zaragoza, con 1.250 habitantes, acogerá a 2.200 ciudadanos chinos que trabajarán en una gigafactoría de baterías

Figueruelas es un pequeño pueblo de la localidad de la provincia de Zaragoza que tiene apenas 1.250 habitantes y que va a coger la mayor fábrica de Europa de baterías eléctricas. Y para montar esa instalación están a punto de desembarcar 2.200 trabajadores chinos con necesidades de vivienda o de ocio inexistentes ahora en el pueblo. El ayuntamiento se prepara ya para recibirlos.

Los nuevos vecinos que se esperan en Figueruelas despiertan expectación: "Será un desembarco de chinos importantes", cuenta una vecina. Lo primero, tendrán que encontrar casa. Y la embajada China ya ha contactado con una inmobiliaria de la zona.

Su petición, insólita: "Alquiler para 3.000 me decían. Y yo decía, no pueden ser 3.000, serán tres. Y me decían, 'no, no, 3.000'". Finalmente, van a llegar alrededor de 2.000 trabajadores de forma escalonada a una comarca donde la oferta de vivienda es mínima.

La gigafactoría de baterías Stellantis-CATL y la llegada de 2.200 trabajadores chinos a Figueruelas

La empresa asiática de los trabajadores pretende comprar y reformar viviendas antiguas o colocar módulos prefabricados en una primera fase. En Figueruelas, 1.250 habitantes ya se preparan para la llegada de tanto vecino nuevo y, sobre todo, con una cultura tan diferente: "Tenemos que hacer mucho arroz y ensaladas chinas".

Nuevos menús en bares o ampliar los productos de la cesta de la compra en el supermercado local: "Hay productos a los que no están muy acostumbrados", cuenta otro vecino.

La gigafactoría de baterías Stellantis-CATL será la más grande y competitiva de Europa, con una inversión de más de 4.000 millones de euros. En menos de dos años se pretende que empiecen a producir las primeras baterías y antes comenzará la llegada de nuevos vecinos.