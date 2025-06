Un reventón de una tubería deja un géiser de más de 60 metros en un campo de Tauste, Zaragoza

Un impresionante géiser ha brotado de un campo de Tauste debido a la rotura de una tubería

Un reventón en una tubería ha dejado una imagen insólita en un campo de Tauste, en Zaragoza. Un gigantesco géiser, de más de 60 metros de altura, brotaba del suelo ante la sorpresa de los vecinos. La escena, poco habitual, se prolongó durante más de tres horas, el tiempo que tardaron los operarios en conseguir reparar la avería.

La magnitud del fenómeno fue tal que uno de los vecinos lo divisó desde lejos y avisó a dos agricultores que trabajaban en la zona, quienes rápidamente dieron la voz de alarma.

El reventón no solo provocó el impresionante géiser, sino también varios socavones tanto en el lugar del incidente como en terrenos cercanos. Afortunadamente, los daños han sido mínimos: los campos no estaban sembrados en el momento del suceso y no se han producido cortes de agua en ninguna de las poblaciones de la zona.