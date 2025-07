Gonzalo Barquilla 17 JUL 2025 - 20:53h.

Silvia, una joven de Calypo Fado, volvía del trabajo y no ha podido llegar a casa por el incendio de Méntrida: su madre fue evacuada

Un incendio originado en Méntrida, Toledo, obliga a confinar una urbanización y genera alerta en puntos como Navalcarnero

El incendio originado en la localidad de Méntrida, en Toledo, ha obligado a cortar la autovía A-5 en ambos sentidos por el peligro de las llamas. El fuego ha alcanzado algunas viviendas de la urbanización de Calypo Fado, donde viven unas 2.500 personas, y ha avanzado hasta municipios de la Comunidad de Madrid como Navalcarnero.

En Calypo Fado, perteneciente a Toledo pero muy cerca de Madrid, se han producido desalojos de viviendas. Silvia, una joven periodista que reside allí, explica a través de una llamada telefónica al portal web de 'Informativos Telecinco' que estaba volviendo del trabajo desde la capital y no ha podido llegar. Su madre se encontraba en casa y ha sido evacuada: "Estamos separadas. Mi madre está en una gasolinera con vecinos. Yo me he tenido que quedar en casa de una amiga en Navalcarnero porque no he podido ni llegar al estar cortada la carretera".

Silvia, una joven de Calypo Fado: "Lo importante es que estemos bien"

"Según me han contado algunos vecinos de Calypo, sí que estaba tocando casas el fuego. La urbanización ha sido casi totalmente desalojada. Sé que completamente no porque hay gente confinada dentro de sus casas, pero la mayor parte según tengo entendido", agrega Silvia, que afirma que hay mucha tensión en la zona.

La joven periodista destaca que "lo importante es que estemos bien", aunque desconoce cómo se encuentra el estado de su casa, algo que también "preocupa". "En Navalcarnero hemos cerrado puertas y ventanas. El fuego ha avanzado de Calypo al polígono de Casarrubios y por otros frentes. Esperamos que no vaya a más", ha sentenciado. Los vecinos de Calypo Fado han recibido un aviso de ES-Alert que alertaba sobre el fuego.

Preocupación por el incendio de Méntrida

El incendio de Méntrida, que ha provocado el confinamiento y medidas de protección en la urbanización Calypo Fado, de Casarrubios del Monte por humo denso, ha pasado a situación operativa de Nivel 2, según informan fuentes del Gobierno regional. El Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha refleja que el fuego comenzaba a las 15:02 horas de este jueves, tras ser detectado por un vigilante fijo. Algunas zonas han sido sofocadas, pero hay focos activos. Han ardido ya 2.500 hectáreas y se ha habilitado un punto de encuentro para evacuados.

En la extinción de las llamas están trabajando en estos momentos un total de 27 medios y 112 personas, concretamente 12 medios aéreos, con 20 personas; 12 medios terrestres, con 67 personas, tres medios de dirección y coordinación, con siete personas; y 18 personas más de personal interno. Asimismo, también están colaborando medios del Plan Infoma de la Comunidad de Madrid y la UME. La gran nube de humo generada por el incendio ha arrastrado cenizas incluso hasta el centro de la capital.