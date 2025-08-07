Una influencer se fractura la columna al intentar el reto de los tacones de Nicki Minaj

La influencer perdió el equilibrio mientras intentaba recrear la pose viral y terminó sufriendo la fractura de una vértebra

'Superman Challenge': en qué consiste el reto vetado por TikTok tras causar fracturas en varios adolescentes

En los últimos días, varios usuarios en redes sociales han intentado replicar el famoso reto de Nicki Minaj, que consiste en mantenerse en cuclillas sobre altísimos tacones stilettos, una pose que la cantante hizo popular en su video musical de 2013, 'High School'. Sin embargo, esta tendencia ha demostrado ser mucho más riesgosa de lo que parece.

Mariana Vasiuc, una influencer de 32 años, fue una de las que intentó llevar el desafío al límite al subirse a un bote de leche de fórmula de su bebé para recrear la postura. A tan solo ocho semanas de haber dado a luz, Mariana decidió probar suerte desde la encimera de su cocina, pero el resultado fue desafortunado.

En un video compartido en sus redes, se puede ver cómo, tras soltar la mano de su ayudante, pierde el equilibrio y cae hacia atrás. Afortunadamente, logró agarrarse y evitar una caída mayor, pero el accidente le causó una fractura en la vértebra T9.

Este caso pone en evidencia los riesgos que conllevan intentar reproducir retos virales sin tomar en cuenta las posibles consecuencias físicas. Expertos recuerdan que la salud y la seguridad personal deben estar siempre por encima de la búsqueda de likes o fama momentánea.

En definitiva, aunque parezcan inofensivos, estos desafíos pueden provocar lesiones graves. Por eso, la recomendación es clara: mejor admirar a los artistas desde lejos y evitar poner en peligro nuestra integridad por un reto de internet.