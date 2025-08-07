El crecimiento poblacional ha sido a causa de la llegada de personas nacidas en el extranjero, sobre todo de Colombia, Marruecos y Venezuela

El invierno demográfico en España asusta y provocará estas secuelas en nuestro bolsillo

Compartir







La población en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre llegando a los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, un récord máximo de la serie histórica. El crecimiento poblacional ha sido a causa de la llegada de personas nacidas en el extranjero, sobre todo de Colombia, Marruecos y Venezuela, según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 después de adquirir la nacionalidad; en contraste, se registró un descenso de 18.120 de las personas nacidas en España.

PUEDE INTERESARTE España supera los 49 millones de habitantes por el aumento de la población extranjera

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, y solo cayó en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91 %), Comunitat Valenciana (0,50 %) e Illes Balears (0,42 %). En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

Las principales nacionalidades que más crecieron en España

Las principales nacionalidades de los extranjeros en España, que más crecieron durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

La estadística también recoge el número de hogares que se situó en 19.596.099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49.221 durante el segundo trimestre de 2025.