El fallecido trabajaba como conserje en el CEIP Poeta Francisco Tarajano de Telde, en Gran Canaria

Fueron sus familiares quienes dieron la voz de alarma tras varios días sin saber nada de él

Gran CanariaEl conserje del CEIP Poeta Francisco Tarajano de Telde, en Gran Canaria, ha sido hallado sin vida después de que sus familiares dieran la voz de alarma tras varios días sin saber nada de él.

El hombre fue encontrado en el dormitorio de su vivienda, en el interior del colegio, en la tarde del lunes, después de que agentes de la Policía Nacional fueran comisionados por sus familiares tras días sin tener noticias del mismo.

Una vez en el colegio, los agentes comprobaron que no respondía nadie, por lo que activaron a los bomberos.

Se encontraba en avanzado estado de descomposición

Ya en el interior del centro, encontraron el cuerpo sin vida del hombre en el dormitorio de su vivienda. Estaba en avanzado estado de descomposición, según ha indicado la Policía Nacional.

De todos modos, el cuerpo no presentaba signos de violencia y se decretó el levantamiento del cadáver por muerte natural.