Un niño de ocho años fue evacuado en helicóptero tras sufrir una caída con herida en la pierna en la playa de Sonabia

Muere el menor de 12 años desaparecido al caer a una zona rocosa en Castro Urdiales, Cantabria

Compartir







El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha acudido este martes a la playa de Sonabia (Liendo) para socorrer a un niño de ocho años, procedente de Carranza (Vizcaya), que ha sufrido una caída en una zona rocosa que le ha provocado una herida inciso contusa en la pierna.

Tras una primera intervención en la playa por el médico, el menor ha sido trasladado junto a su madre al campo de fútbol de Laredo, donde ha aterrizado el helicóptero, y desde allí una ambulancia del 061 le ha llevado al Hospital de Laredo.

En el suceso también ha intervenido la Guardia Civil en apoyo a la aeronave, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.