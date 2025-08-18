Un total de 107 personas migrantes han llegado este lunes a las costas de Baleares
Los migrantes han llegado en un total de 6 embarcaciones distintas
Un total de 107 personas migrantes han llegado este lunes a las costas de Baleares a bordo de seis embarcaciones tipo patera.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, Salvamento Marítimo ha rescatado a las 02.00 horas a un total de 22 personas, de las que 16 de origen subsahariano y seis de origen asiático, en el mar, a 0,15 millas de Cala S'Almunia (Mallorca).
Un goteo constante de llegadas
Poco después, a las 03.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Formentera ha interceptado a un total de cinco personas de origen magrebí en la zona de Es Cupinar, en la menor de las Pitiusas.
A las 03.45 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 24 personas de origen subsahariano en el mar a unas siete millas al sureste de Cabrera.
Más tarde, a las 05.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han procedido a la interceptación de un total de 21 personas de origen magrebí en la Playa del Caló des Mort de Formentera.
Posteriormente, las 06.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Santa Eulària des Riu (Ibiza) ha interceptado a un total 18 personas de origen magrebí en Cala Nova (Santa Eulària).
Finalmente, a la misma hora, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado a un total 17 personas de origen magrebí a 5,5 millas al sureste de Cabrera.