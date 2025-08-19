En total, 111 personas de origen magrebí son las que han llegado en las últimas horas a Baleares

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo coordinaron las seis operaciones de rescate e interceptación

Un total de 111 migrantes han alcanzado las costas de Baleares a bordo de seis pateras durante la tarde del lunes y la madrugada de este martes, según ha confirmado la Delegación del Gobierno.

De acuerdo con los datos difundidos, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaron este lunes por la tarde a 14 personas de origen magrebí en las inmediaciones del Faro de Punta Anciola (Cabrera).

Intervenciones en Formentera

Ese mismo día, agentes de la Guardia Civil de Formentera localizaron a 15 migrantes en la línea de costa de la isla. Horas más tarde, ya de noche, Salvamento y el Servicio Marítimo rescataron a otras 24 personas al sur de Formentera.

Nuevos rescates de madrugada

Durante la madrugada del martes, sobre las 00:20 horas, se rescató a otro grupo de 24 personas también en el mar al sur de Formentera. Posteriormente, a la 1:45 horas, fueron interceptados 20 migrantes en aguas cercanas a Cabrera. Finalmente, hacia las 5:30 horas, Salvamento Marítimo auxilió a 14 personas al sur de Mallorca.