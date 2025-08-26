El lote afectado ha sido distribuido en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco

La empresa de alimentación Mondelēz International ha comunicado este lunes a las autoridades de Consumo la distribución en siete autonomías de un lote de Galletas Pims Naranja, de la marca Fontaneda, por la posible presencia de partículas metálicas.

Distribuidas en siete comunidades, aunque podría estar en alguna más

En concreto, se trata del producto Galletas Pims 150 gramos Naranja, de la marca Fontaneda, con número de lote OHT1153212, fecha de consumo preferente para el 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815, según ha detallado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

La distribución inicial ha sido en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque no han descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las regiones a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.