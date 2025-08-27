El animal logró colarse entre las vallas y acabar en una tienda de máquinas de vending

Vecinos consiguieron reducirlo y devolverlo al recorrido sin que se produjeran heridos

Compartir







Momentos de gran tensión en las fiestas de Mélida, en Navarra, cuando una vaquilla logró escapar del encierro. El animal se abrió paso entre las vallas de seguridad y acabó irrumpiendo en un local de máquinas de vending, sorprendiendo a quienes se encontraban en la zona.

La escena provocó pánico entre varios asistentes, que trataron de frenar al astado improvisando barreras con mesas y sillas para evitar que siguiera avanzando.

Vecinos al rescate

Finalmente, gracias a la rápida intervención de varios vecinos, la vaquilla fue reducida y devuelta al recorrido habitual del festejo. La acción conjunta evitó que la situación fuera a mayores.

Sin heridos tras el incidente

A pesar del gran susto, no se registraron heridos durante el suceso. El Ayuntamiento de Mélida ha destacado la colaboración ciudadana y ha recordado la importancia de extremar precauciones durante este tipo de celebraciones.