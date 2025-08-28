La curva de infelicidad juvenil muestra que los niveles de malestar comienzan altos a los 18 años y alcanzan su pico entre los 20 y 25

Solo el 25,9% de los jóvenes con malestar emocional pide ayuda a profesionales de la salud

Los jóvenes enfrentan un aumento significativo de problemas de salud mental. La tradicional “crisis de los 40” llega ahora mucho antes, entre los 20 y los 25 años.

Hasta ahora, la percepción de infelicidad seguía una curva irregular, comenzaba a aumentar a los 18 años, alcanzaba su máximo en la mediana edad y luego descendía hacia la vejez. Sin embargo, un estudio realizado en 44 países, incluyendo España, indica que desde 2020 la infelicidad en los jóvenes arranca a los 18 años con valores ya altos, alcanza un pico entre los 20 y 25 y posteriormente disminuye, aunque partiendo de niveles elevados.

Expertos señalan que este fenómeno refleja un aumento alarmante del deterioro de la salud mental entre adolescentes y jóvenes, asociado a varias causas. La pérdida de poder económico que dificulta la emancipación y el acceso a vivienda, el impacto de las redes sociales y una educación sobreprotectora.

Maite Garaigordobil, catedrática de Psicología de la Universidad del País Vasco, explica que “al estar muy sobreprotegidos, las expectativas son muy altas y luego la realidad resulta muy frustrante, y no se les educa en la frustración”. Eric Muñoz, psicólogo sanitario, añade que esta situación provoca que los jóvenes tengan dificultades para gestionar futuros eventos frustrantes.