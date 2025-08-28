Logo de InformativosInformativos
Un estudio internacional revela que la infelicidad entre jóvenes alcanza su pico entre los 20 y los 25 años

La infelicidad juvenil alcanza niveles alarmantes antes de los 25
El impacto de las redes sociales, la sobreprotección y las dificultades económicas elevan la infelicidad entre los jóvenesTelecinco
Los jóvenes enfrentan un aumento significativo de problemas de salud mental. La tradicional “crisis de los 40” llega ahora mucho antes, entre los 20 y los 25 años.

Hasta ahora, la percepción de infelicidad seguía una curva irregular, comenzaba a aumentar a los 18 años, alcanzaba su máximo en la mediana edad y luego descendía hacia la vejez. Sin embargo, un estudio realizado en 44 países, incluyendo España, indica que desde 2020 la infelicidad en los jóvenes arranca a los 18 años con valores ya altos, alcanza un pico entre los 20 y 25 y posteriormente disminuye, aunque partiendo de niveles elevados.

Expertos señalan que este fenómeno refleja un aumento alarmante del deterioro de la salud mental entre adolescentes y jóvenes, asociado a varias causas. La pérdida de poder económico que dificulta la emancipación y el acceso a vivienda, el impacto de las redes sociales y una educación sobreprotectora.

Maite Garaigordobil, catedrática de Psicología de la Universidad del País Vasco, explica que “al estar muy sobreprotegidos, las expectativas son muy altas y luego la realidad resulta muy frustrante, y no se les educa en la frustración”. Eric Muñoz, psicólogo sanitario, añade que esta situación provoca que los jóvenes tengan dificultades para gestionar futuros eventos frustrantes.

