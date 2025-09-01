El pescador fue sorprendido cuando dejaba a los migrantes en la costa de Ceuta

La Guardia Civil lo detuvo tras un seguimiento por mar y tierra

Un juez de Ceuta ha ordenado este lunes el ingreso en prisión de un pescador marroquí que fue sorprendido el domingo cuando dejaba a seis migrantes en la costa de la ciudad autónoma, a cambio de una suma de dinero.

Según fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó prisión provisional para el patrón de la embarcación pesquera, arrestado por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Persecución desde Marruecos

La detención se produjo tras un operativo de seguimiento por parte de patrullas terrestres y marítimas del instituto armado, que detectaron la salida de una barca sospechosa desde la costa marroquí en dirección a Ceuta.

Desembarco en la zona del Sarchal

El patrón condujo la embarcación hasta las proximidades del Sarchal, donde dejó a seis migrantes de nacionalidad marroquí y sin documentación en las inmediaciones de la orilla.

Prisión por delito contra los derechos de los extranjeros

La Guardia Civil actuó de inmediato y detuvo al patrón, que ha sido enviado a prisión como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los seis migrantes también fueron localizados e interceptados tras una persecución.