La Policía Local de Calvià (Mallorca) detectó el domingo pasado un vehículo que realizaba transporte público de viajeros entre el aeropuerto y Magaluf sin contar con la preceptiva autorización, sin el seguro obligatorio y con la inspección técnica caducada y denunció al conductor por tenencia de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo pasado cuando agentes de la división de Tráfico de la Policía Local de Calvià interceptaron un vehículo que realizaba transporte público de viajeros entre el Aeropuerto de Palma y la localidad de Magaluf, sin tener la preceptiva autorización administrativa, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

En el taxi viajaba una familia con cuatro menores

Además el conductor está investigado por un delito contra la seguridad vial, denunciado por tenencia de estupefacientes psicotrópicos, por carecer de seguro obligatorio, circular con la inspección técnica caducada y presentar deficiencias técnicas en el vehículo. En el vehículo viajaba una familia compuesta por dos adultos y cuatro menores de entre 5 y 12 años.