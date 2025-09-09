La jueza deja en libertad al presunto agresor sexual de la menor en Zaragoza

Hasta dos familias habrían denunciado al hombre, que no puede acercarse al centro educativo

La Policía Nacional ha detenido a un empleado de una guardería de Zaragoza tras ser dos denuncias por agresión sexual. La alumna de tres años “ha contado cosas muy graves”, ha explicado la madre de una de las menores. La jueza ha dejado al hombre en libertad provisional.

El hombre, empleado de la guardería, habría sido denunciado por dos familias por presunta agresión sexual, según informa El Periódico de Aragón, que señala que podría haber más casos.

El pasado viernes fue detenido por la Policía Nacional. Tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad por la jueza de guardia, que le ha prohibido acercarse al centro educativo de Zaragoza.

El testimonio de la familia

La madre de una de las niñas víctima, de tres años, no comprende que haya sido puesto en libertad. “No entiendo que este hombre esté en la calle después de algo así. La niña no solo habla de tocamientos, nos ha contado cosas muy graves”, ha afirmado al diario El Heraldo.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta.