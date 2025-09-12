Decretan prisión comunicada y sin fianza para la mujer que provocó la muerte de su hija por inhalar gas en La Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado este viernes del ingreso en prisión comunicada y sin fianza de la mujer que provocó la muerte de su hija, de 32 años, al inhalar gas en su casa en Breña Alta en la madrugada del pasado martes.

La mujer, que intentó suicidarse al inhalar el mismo gas que su hija y acabó ingresada en el hospital insular, es la supuesta responsable de un delito de asesinato, con la agravante de ser la víctima una persona de especial vulnerabilidad dado que era una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Hasta su ingreso en prisión, las autoridades habían abierto una investigación por un presunto delito de homicidio en el municipio palmero de Breña Alta después de que una la mujer matara a su hija de 32 años.

Intentó quitarse la vida tras matar a su hija

La víctima tenía una discapacidad severa al hacerle inhalar gases tóxicos. La detenida tuvo que ser ingresada en e hospital tras haber intentado suicidarse de la misma manera.

En el lugar donde vivía la víctima y la autora de los hechos, se le conocía por ser una gran activista de los derechos de las personas con discapacidad en su día consiguió en una sentencia pionera que fuera condenado un exdirector del centro de atención a personas discapacitadas en el que estaba su hija.