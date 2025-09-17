Backdraft: la explosión de gases en un incendio que más temen y entrenan los bomberos

El backdraft es una explosión repentina de gases y humo cuando en un espacio cerrado entra el oxígeno

El backdraft es temido por los bomberos, que lo entrenan

Parecía un incendio más, pero el de la cocina de un restaurante en Madrid se convirtió en una trampa para los bomberos por un fenómeno que se conoce como backdraft. Como reconocía la vicealcaldesa de Madrid, María Inmaculada Sanz, "en un inicio no parecía tan complejo, pero se ha producido una complicación". Es uno de los más peligrosos y que más temen los servicios de emergencia. Se trata de una explosión repentina de gases y humo cuando en un espacio cerrado entra el oxígeno. Una bola de fuego que puede ser mortal si no se toman las precauciones necesarias.

Por eso no es de extrañar que tras sufrir este backdraft en un incendio en un restaurante de Madrid, la reacción de los bomberos fue la de abrazarse. Dos compañeros habían resultado heridos, pero no había que lamentar la pérdida de ninguna vida tras una emergencia complicadísima.

El backdraft es temido por los bomberos, que lo entrenan. Se produce cuando los gases el humo del incendio acumulados en un interior reciben un aporte extra de oxígeno.

"Ese humo caliente mezclado con muchísimos gases combustibles entra a mezclarse con el oxígeno fresco,, por eso se inflama justo en la puerta", explica Manolo Blanco, del Consorcio de Bomberos de Sevilla a Informativos Telecinco.

Por eso, abrir una puerta o que se rompa una ventana pueden dar un peligroso giro a la situación. Se van a generar temperaturas altísimas que pueden provocar quemaduras en las manos. Por eso esto no tranquiliza. Como señala Blanco "llegar a un incendio que no se ha manifestado, en el cual no hay llamas y solamente vemos salir humo". Ahí es cuando los bomberos activan todas las alarmas.