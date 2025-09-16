Dos bomberos resultan heridos graves al extinguir un incendio en un restaurante de Chamberí, en Madrid

Dos bomberos han resultado heridos graves tras intentar sofocar un incendio en una cocina de un restaurante en Chamberí, Madrid

La segunda víctima de la explosión de Vallecas: un joven latinoamericano que estaba de paso visitando a unos allegados

Dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid han resultado heridos graves por quemaduras en las manos y otros siete leves durante la extinción de un incendio con gran cantidad de humo y calorías en la cocina de un restaurante próximo a la plaza de Colón de la capital, tal y como ha informado Emergencias Madrid.

Según informa Emergencias Madrid, el fuego, iniciado en la cocina de un restaurante situado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos, ha provocado una gran cantidad de humo y calorías en el interior del local.

Hasta el lugar se desplazaron un total de 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han extinguido el incendio, mientras que sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido los bomberos heridos.

El restaurante se ubica frente a la Secretaría de Estado de Seguridad y dependencias del Ministerio del Interior, que han tenido que ser desalojados durante aproximadamente media hora, según han relatado fuentes de Interior.

Los heridos de gravedad han sido trasladados al hospital de La Paz, mientras que a los otros siete han sido atendidos por sanitarios y se les ha derivado con pronóstico leve por estrés término o inhalación de humo a otros centros hospitalarios como el Hospital Clínico, la Fundación Jiménez Díaz o el Gregorio Marañón.

El fuego ya está controlado y los efectivos se encuentran revisando la zona. Concretamente, según han destacado a Europa Press fuentes presenciales, se trata del restaurante especializado en comida ecuatoriana Ñaño Madrid.