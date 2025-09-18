La madre de la alumna denuncia que los profesores del centro utilizan reglas para medir las faldas de las niñas

Denuncian la discriminación en un colegio de Alicante con las niñas que llevan faldas cortas

Compartir







Una madre británica ha denunciado que su hija fue castigada en el colegio por llevar una falda dos centímetros más corta de lo establecido por el centro. Cola Genny, de 34 años, asegura que su hija Pearl se puso histérica después de que una inspección “de estilo militar” obligara a los profesores del centro a medir las faldas de las niñas.

Las normas del centro, la Academia Hundred of Hoo, establecen que los dobladillos de las faldas deben estar a menos de 6 centímetros de la parte de superior de la rodilla.

PUEDE INTERESARTE Profesores con faldas y uñas pintadas contra la transfobia en un colegio de Lepe

Tal y como recoge el medio británico ‘Mirror’, la madre recibió una llamada entre lágrimas de su hija Pearl el pasado lunes 15 de septiembre. La adolescente le contó que había estado aislada en el salón principal todo el día porque su falda medía 8 cm.

"Le queda 8 cm por encima de la rodilla porque es bastante alta"

La madre ha sacado a su hija del centro y tiene la intención de educarla en casa hasta que encuentren una alternativa adecuada. "La pusieron en aislamiento porque su falda era demasiado corta y no le permitieron comer ni beber en ese tiempo. Fue horrible. Es una chica muy segura de sí misma, así que nunca recibo llamadas así de ella. Estaba histérica, no podía oír bien lo que decía, así que entré en pánico", recoge ‘Mirror’.

“Su falda no es demasiado corta, solo le queda 8 cm por encima de la rodilla porque es bastante alta. Si la hubiera hecho más grande, se le caería a la cintura y sus bragas quedarían colgando por encima de la falda”, añadió.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La madre señala que siempre ha sido un centro estricto, pero que “nunca han sacado una regla”. “Estoy de acuerdo con las políticas estrictas de uniformes, ya que hay chicas con faldas hasta el trasero, pero cuando miras una falda a los ojos y no es tan corta, ¿por qué deberíamos humillar a las chicas así?”, continuó.